Соратника Януковича «Юру Енакиевского» сняли с украинского и международного розыска

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко сняли с розыска.

Информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел, сообщает «Украинская правда».

На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. В Национальной полиции «Украинской правде» подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

- В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы и снятие с розыска, – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Однако, по словам Тракало, «из открытых источников, путем мониторинга сети интернет» правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

- 20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина, – рассказал представитель полиции. - Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства.

Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

- Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы, – подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка. Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела «в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого».

В то же время, в прокуратуре утверждают, что якобы «сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами». Чего именно касается это дело, расследование которого продолжается, правоохранители не сообщили. Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сказала, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке «7 километр».

Начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу. По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска. Комментировать решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.

Экс-нардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», сбежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении деньгами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7 километр». В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура. Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.