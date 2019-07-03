Сбежал с Януковичем в 2014 году и находится в розыске: Глава МВД просит ЦИК пересмотреть регистрацию кандидатом в нардепы Клюева

Андрей Клюев Министр внутренних дел Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию письмо с просьбой пересмотреть регистрацию кандидатом в народные депутаты экс-главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева, отмечая, что он покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории нашей страны.

Соответствующее обращение на имя главы ЦИК Татьяны Слипачук Аваков опубликовал в Facebook.

Как известно, 2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную Раду.

«МВД достоверно известно, что указанный гражданин покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние пять лет, что является прямым нарушением ч. 2 ст. 76 Конституции Украины. Указанная информация подтверждается материалами уголовных производств, которые расследуются следственными подразделениями Национальной полиции», – говорится в письме.

Также в документе указано, что в случае, если бы Клюев пересекал государственную границу Украины, то он бы был задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия и суда.

Отметим, что Европейский союз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение. Также Интерпол снял с розыска беглого Андрея Клюева, который был главой администрации Януковича.

Напомним, ранее скандальный депутат Корнацкий через Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать его на выборы в Раду.