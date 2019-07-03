В Киеве таксист зацепил припаркованный автомобиль, после чего переехал его владельца и сбежал

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В Киеве водитель такси зацепил припаркованный автомобиль и переехал молодого человека, который преградил ему дорогу.

Об этом сообщает Киев Оперативный

Около 23:00 на одностороннюю улицу Ижакевича заехал автомобиль «Skoda». В ходе движения он зацепил припаркованный «Chevrolet», возле которого в этот момент была компания молодых людей, среди которых был и хозяин машины.

Поскольку водитель такси решил уехать с места, молодые перекрыли ему собой дорогу. Он, в свою очередь, поехал на них, в результате чего один из парней оказался под машиной.

Сразу после этого водитель «Skoda» убежал, а парня госпитализировали. Правоохранители разыскивают водителя.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель «BMW» наехал на ногу патрульному и заперся в машине – его доставали силой.

Мила Волкова

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