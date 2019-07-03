Прокурор Новоодесского района, несмотря на решения судов, так и не вернул бизнесмену «Toyota», которую отобрал 6 лет назад

Олег Наливайченко Начальник Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры Олег Наливайченко так и не вернул местному бизнесмену автомобиль «Toyota Camry» несмотря на соответствующие решения нескольких судов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

Левченко отмечает, что прокурор еще в 2013 году мошенническим путем завладел «Toyota» директора предприятия «Фанчи-Инвест» Романа Стефанчишена и начал на нем ездить. Позже он его даже включил в свою декларацию. Относительно прокурора трижды открывались уголовные дела, а он в ответ якобы начинал угрожать предпринимателю.

По словам Левченко, суд первой инстанции признал правоту Стефанчишина 20 ноября 2018 года, а 18 июня апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение первой инстанции и оно вступило в законную силу. При этом Наливайченко до сих пор не вернул автомобиль Стефанчишину.

«Обращаюсь к Олегу Наливайченко – хватит уже прятаться в кустах, верните авто владельцу, а не позорьтесь. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас – когда Ваш подчиненный выйдет из кустов и вернет авто законному владельцу по решению суда?» – написал Левченко.

Напомним, как еще в 2017 году Роман Стефанчишен назвал возможных виновных в поджоге его дома и попросил защиты у Президента Порошенко. В частности он просил разобраться с незаконной деятельностью прокурора Наливайченко.

В августе 2017 года люди провели пикет под зданием облпрокуратуры в поддержку новоодесского предпринимателя. На следующий день руководитель «Фанчи-Инвест» написал заявление с требованием задержать его автомобиль «Toyota Camry», поскольку так посоветовал ему сделать областной прокурор Тарас Дунас.