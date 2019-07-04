В Николаеве сотрудник военкомата по сделке отделался штрафом в ₴10 тысяч за взятку в $1,5 тысячи от призывника

Фото с места задержания (архив) В Николаеве суд утвердил сделку прокуратуры и обвиняемого Александра Митина, которого задержали при получении 1,5 тысяч долларов США взятки от призывника, и наказал штрафом в 10 тысяч 200 гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Центрального районного суда Николаева.

Как известно, на улице Соборной 21 апреля 2017 года сотрудники департамента защиты экономики и военной прокуратуры задержали на взятке в 1,5 долларов майора из Николаевского областного военного комиссариата за непризыв на воинскую службу.

Согласно обвинению, к сотруднику военкомата обратился гражданин за консультацией по поводу возможности избежать призыва на срочную воинскую службу. При очередной встрече он сообщил, что вопрос можно решить за 1,5 тысячи долларов взятки для врача военно-врачебной комиссии Ингульского РВК Николаева, который и предоставит за деньги вывод о негодности призывника к службе.

При этом сотрудник военкомата якобы не собирался отдавать деньги врачу, а хотел получить их сам, потому что пострадавший и так бы получил освобождение от призыва на законных основаниях. Когда оговоренную сумму взятки пострадавший передал сотруднику военкомата, последнего задержали.

Спустя более двух лет после задержания прокурор и обвиняемый подписали соглашение о признании виновности с квалификацией преступления по части 1 статьи 190, то есть мошенничество и части 4 статьи 27 части 2 статьи 15 части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, а именно подстрекательство к оконченному покушению на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за совершение ею в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения. Также стороны в соглашении пришли к единому мнению о форме и мере наказания.

Суд утвердил сделку с признанием вины в инкриминируемом преступлении и назначил итоговое наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10 тысяч 200 гривен) с лишением права занимать должности, связанные с комплектованием и призывом граждан на военную службу сроком на два года.

Напомним, как суд наказал штрафом в 25,5 тысяч гривен главу врачебной комиссии Южноукраинского военкомата, попавшегося на взятке.