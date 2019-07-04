Николаевский девятиклассник попался за рулем машины с коноплей и пистолетом, который подарил отец – его наказали родительским надзором

В Николаеве девятиклассника суд отправил под надзор матери после того, как он попался патрульным за рулем автомобиля с коноплей и переделанным пистолетом, который дал ему отец.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Ленинского районного суда Николаевской области.

Как указано в документе, подросток, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, попался патрульным за рулем «ВАЗ» около полуночи 27 сентября 2018 года. При обыске патрульные выявили сигнальный пистолет, который был переделенный для ведения стрельбы поражающим боеприпасом, а также каннабис. Патроны к пистолету оказались холостыми, без изменений.

Указано, что стартовый пистолет несовершеннолетнему для самообороны вручил его отец. При этом в документе не говорится, кто и при каких обстоятельствах внес незаконные изменения в конструкцию пистолета.

Относительно каннабиса, то это уголовное производство было закрыто ранее с формулировкой об отсутствии нарушения в деяниях несовершеннолетнего.

В суде мать школьника заявила, что обеспечит положительное воспитательное воздействие на сына и контроль за его поведением.

В итоге суд постановил применить к девятикласснику, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), принудительные меры воспитательного характера в виде передачи под надзор матери сроком на один год.

Напомним, как в Николаеве приговорили к 14 и 7 годам двух подростков, жестоко избивших до смерти мужчину в центре города почти 6 лет назад.