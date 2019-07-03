В зоне Чернобыльской АЭС поймали женщину, которая собрала там 14 килограмм черники - ради этого она приехала из другой области

На территории зоны отчуждения ЧАЭС в селе Вильча задержали жительницу Ровенской области, которая хотела вынести за ее пределы 14 килограмм черники.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Во время патрулирования территории зоны отчуждения, полицейские Киевщины совместно с военнослужащими Нацгвардии обнаружили женщину, которая собирала чернику. Женщина собиралась вынести 14 килограмм лесной ягоды за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области.

За проникновение на запретную территорию без разрешения специальных документов на женщину составили админпротокол по статье 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиактивного загрязнения» ).

По данному факту следственный отдел полиции зоны ЧАЭС решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 267-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение требований радиационной безопасности»). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС задержали пару украинцев, которые встретили там Новый год.