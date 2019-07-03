В Николаеве мужчина пришел к знакомой домой – как только она открыла дверь, он начал ее душить и изнасиловал

Фото - иллюстрация В Заводском районе Николаева полицейские задержали мужчину, который изнасиловал свою знакомую в ее же квартире.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о совершении насильственных действий в отношении 25-летней девушки поступило в полицию в 20:45 2 июля. Потерпевшая рассказала, что к ней домой пришел приятель, но как только она открыла дверь, злоумышленник набросился на заявителя, начал душить и изнасиловал.

27-летнего злоумышленника оперативно разыскали сотрудники уголовного розыска Заводского отдела полиции в микрорайоне Намыв в одном из развлекательных заведений и доставили в участок, где он был задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины «Изнасилование». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, что не так давно, 24 июня, в Николаеве мужчина изнасиловал девушку. На улице Лазурная прохожие услышали крики о помощи женщины, после чего бросились на помощь. Когда свидетели подбежали, то увидели лежащую на траве девушку и мужчину, который сверху пытался удержать ее. Молодые люди помогли девушке и решили провести ее, чтобы мужчина снова не напал на нее. Они вызвали патрульную полицию, которая по прибытию задержала насильника. Позже выяснилось, что подозреваемый ранее познакомился со своей жертвой в Ингульском районе Николаева. А сам мужчина недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.