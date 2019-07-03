Во Львове парень устроил стрельбу в «маршрутке», а после задержания притворился больным

Во Львове молодой человек устроил стрельбу в маршрутном такси, а после задержания притворился больным.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Во вторник, 2 июля,около 22:00 в полицию сообщили, что на улице Владимира Великого во время проезда в маршрутном такси неизвестный мужчина выстрелил из оружия. Граждане задержали его, после чего сообщили о происшествии правоохранителям.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила личность злоумышленника ​​- им оказался девятнадцатилетний местный житель. Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет и направили его на экспертное исследование.

Предварительно установлено, что во время проезда в маршрутном такси мужчина вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а в дальнейшем - вытащил оружие и осуществил один выстрел. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Позднее в патрульной полиции уточнили, что рядом с молодым человеком лежал предмет, похожий на пистолет, а при поверхностной проверке у него обнаружили магазин и патрон.

Позднее у 19-летнего юноши начались судороги, поэтому на место вызвали скорую. В медучреждении на улице Кульпарковской врачи сообщили патрульным, что парень симулирует. Его доставили в участок и вызвали туда его мать.

Ранее сообщалось, что на Киевщине на съемках «Битвы экстрасенсов» мужчина открыл стрельбу – ему не понравились «непонятные ритуалы».