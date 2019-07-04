В России похитили генерала ФСБ – под угрозой пыток паяльником он рассказал, где хранит 5 миллионов долларов

В России завершили расследование уголовного дела о похищении бывшего первого замначальника управления капитального строительства ФСБ генерал-майора Александра Пастушкова. Похитители под угрозой пыток паяльником заставили генерала рассказать, где он спрятал 5 миллионов долларов

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Коммерсант».

По версии следствия, безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко узнали, что генерал хранит у себя в саду крупную сумму денег, поэтому начали за ним следить. В конце мая 2018 года Гаджиев и Галушко подкараулили Пастушкова, затолкали его в свою машину и увезли в полузаброшенный частный дом в подмосковном Видном.

Там бывшего сотрудника ФСБ начали пытать электрошокером и избивать, требуя указать, где он прячет деньги. Газета отмечает, что Пастушков выполнил требование только тогда, когда ему пригрозили пытками раскаленным паяльником.

После этого похитители поехали в элитный коттеджный поселок в деревне Младеново, где на участке генерала выкопали семь контейнеров с 5 миллионами долларов. После этого Гаджиев и Галушко вернулись в Видное, посадили Пастушкова в машину, отвезли его в Раменский район и высадили на дороге. Проезжавший мимо водитель остановился и отвез генерала в больницу.

Вскоре сотрудники уголовного розыска и ФСБ задержали Гаджиева и Галушко. У них дома нашли 200 миллионов рублей в различной валюте. Остальные деньги, отмечает «Коммерсант», они «успели потратить на новые машины, рестораны и девушек».

Сначала похитители признали вину, но потом отказались от своих показаний. Сам Пастушков считает, что стал потерпевшим по ошибке: вероятно, похитителей интересовали его богатые соседи, потому что на его участке никаких ценностей не было.

При этом газета отмечает, что по решению суда у генерала уже изъяли 1,1 миллиона долларов. Эти деньги нашли в его банковской ячейке во время обысков по делу о мошенничестве в управлении капитального строительства ФСБ. Суд решил, что эти деньги Пастушков получил незаконно и «продолжительное время скрывал от службы и общества».

Напомним, что ранее в РФ у полковника ФСБ, подозреваемого во взяточничестве, изъяли 12 миллиардов рублей.