В Киеве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины более миллиона гривен

В среду, 3 июля, в Киеве на улице Большая Васильковская во дворе жилого дома трое неизвестных в масках украли из автомобиля Renault Megan сумку с деньгами и скрылись.

Об этом сообщает Информатор.

Как рассказал пострадавший, он с попутчиком припарковался во дворе. Подбежали трое со скрытыми лицами. Минимум один раз выстрелили. Постоянно кричали.

Нападавшие знали о содержимом сумки. Она стояла рядом с пассажиром на заднем сиденье.

«Вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В Киев введен оперативный план «Сирена»», — сказано в сообщении.

«Улов» грабителей составил примерно 1 миллион 170 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве трое в масках из пистолета выстрелили в мужчину при попытке отобрать у него деньги.