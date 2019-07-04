На Николаевщине женщина зарезала сожителя во время вечеринки в будке грузовика – раньше она уже на него нападала

В Витовском районе 3 июня женщина зарезала своего сожителя во время пьянки в будке грузовика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в пгт Воскресенск на территории стоянки по улице Центральной в будке автомобиля «ГАЗон» убили мужчину поступило в полицию около 05:30.

Выяснилось, что накануне вечером пара сожителей, мужчина и женщина, пришли к знакомому работнику стоянки. Они вместе распивали алкоголь внутри грузового авто.

В какой-то момент на почве прошлых обид супруги начали ссориться. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине около девяти ударов ножом область шеи, живота и груди. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленница вызвала полицию.

Стоит отметить, что задержанная ранее уже наносила телесные повреждения своему сожителю. Производство о нанесении телесных повреждений средней тяжести сейчас слушается в суде.

Следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), проводится расследование. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, как в Николаеве во время застолья женщина зарезала бывшего мужа, который пришел к ней в гости.