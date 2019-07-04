Ударил и забрал газеты: в Николаеве напали на волонтеров «Слуги народа»

В четверг, 4 июля в Николаеве напали на волонтеров партии «Слуга народа», раздающих газеты.

Об этом сообщают на странице кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александра Пасечного на Facebook.

По словам девушки, она вместе с подругой раздавала агитационные материалы в поддержку Пасечного у Центрального рынка, когда к ней подошли двое парней, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

«В какой-то момент к нам подошли двое подвыпивших парней, примерно 30-32 лет. Одной из них начал меня дергать, а затем ударил в область солнечного сплетения», - сказала девушка.

После этого, как утверждает пострадавшая, он начал ее оскорблять, снял с головы кепку, потом забрал газеты и ушел в сторону супермаркета «АТБ».

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили девушку и составили протокол. В партии потребовали найти хулиганов.

«Такие методы политической конкуренции позорят наш город и нашу страну, но остаётся надежда, что наши правоохранители защитят закон и права наших горожан», - добавили в партии.

Напомним, в Первомайске местного жителя наказали штрафом в 8,5 тысяч гривен за нападение на волонтера и снос агитационной палатки перед выборами Президента Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 19 марта в результате нападения молодчиков в масках на палатки кандидата в президенты Украины Александра Вилкула пострадала женщина.

Кроме того, в Николаеве ночью 3 июля 18-летний парень забросал оранжевой краской рекламный щит, на котором был агитационный плакат одного из кандидатов в нардепы.