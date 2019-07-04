В Одессе «заминировали» Малиновский районный суд – это произошло во время объявления приговора мэру Труханову

В Одессе, во время зачитывания приговору мэру города, Геннадию Труханову, в зале суда объявили о «заминировании» помещения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области

Там сообщают, что им поступила информация о «минировании» ряда объектов в Одессе, в их числе – Малиновский районный суд, где проходило слушание дела Труханова.

«Для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели», - говорится в сообщении.

Суд остановили примерно в 12:00, приговор отложили. Кроме того, как сообщили в суде, на объявление приговора суду может потребоваться около 25-ти часов.

Состоянием на 14:00 заседание суда возобновлено.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 миллионов гривен при покупке здания завода «Краян».

Напомним, что за последнее время в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов. В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

24 июня после ложных сообщений взрывотехники проверяли мэрию, облгосадминистрацию и управление СБУ. 23 июня неизвестный сообщил о минировании николаевского железно-дорожного вокзала, СИЗО, всех больниц и полиции.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.