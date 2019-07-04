В Николаеве группа молодчиков стала стрелять по парням, забросавшим краской билборд с кандидатом Козырем

В Николаеве в ночь на 3 июля группа из четырех мужчин погналась на микроавтобусе за подростками, которые забросали краской билборд с изображением кандидата в нардепы Бориса Козыря.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция доставила в участок 18-летнего парня, который забросал краской билборд на улице Пограничной. За мелкое хулиганство на парня составили административный протокол. Как выяснилось, на этом рекламном щите была агитация за народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря, который снова хочет попасть в Верховную Раду.

По словам очевидца, на месте происшествия было два подростка, а не один. Их заподозрили в том, что они повредили билборд. После этого за ними погнались на сером микроавтобусе «Ford» с номерами ВЕ6784ВХ. Один из парней, который бросал краску в билборд, сбежал, а второго задержали четверо мужчин, находившихся в микроавтобусе. При этом один из них открыл огонь из травматического пистолета. Очевидец рассказывает, что на месте событий была следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла гильзы от пистолета. При этом он отмечает, что задержанному подростку не 18, а 17 лет.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что в ту ночь на месте происшествия следственно-оперативная группа застала подростка, бросавшего краску, четырех мужчин на микроавтобусе и прибывшую патрульную полицию. И подростка, и четырех мужчин доставили в отдел полиции для дачи пояснений и разбирательства в ситуации.