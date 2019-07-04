На Николаевщине вор пытался спрятаться от полиции под кроватью

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В Арбузинском районе Николаевщины полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в краже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В селе Константиновка 3 июля местная жительница пришла вечером домой, обнаружила разбитое оконное стекло и сразу вызвала полицию. Правоохранители осмотрели дом и нашли вора под кроватью. Злоумышленник как раз упаковал вещи хозяев, но вынести их не успел. Подозреваемого доставили в участок. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Днепре задержали вора, который пытался спрятаться от полиции под линолеумом. 

Вадим Богданов

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