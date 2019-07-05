Продюсер фильма «Волк с Уолл-Стрит» задержан по подозрению в отмывании денег

Продюсер «Волка с Уолл-Стрит» и по совместительству пасынок экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, Риза Азиз был задержан в Малайзии. Ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.

Об этом сообщает издание «Financial Times».

Риза арестовали под залог, в четверг, 4 июля. В пятницу ему будет предъявлено обвинение, касаемо отмывания денег. Министерство юстиции утверждает, что Риза использовал доходы, незаконно полученные из государственного фонда Малайзии для покупки элитной недвижимости в США и Великобритании и для финансирования своей компании по производству фильмов «Red Granite Pictures».

Американская компания в 2018 году выплатила 60 миллионов долларов правительству США, из которых 57 миллионов были возвращены Малайзии в рамках международного расследования фонда «1MDB».

Напомним, как бывший депутат Николаевского городского совета Виталий Воронов, который был избран по спискам Партии регионов, принимал участие в конкурсе на должность продюсера филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) в Николаевской области.