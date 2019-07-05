В среднем в Николаеве ежедневно фиксируют два случая домашнего насилия

В Николаеве за первое полугодие 2019 года подразделения полиции составили 359 административных протоколов о домашнем насилии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среднем ежедневно в Николаеве полицейские документируют не менее двух случаев домашнего насилия. Также открыто два уголовных производства по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины («Домашнее насилие») по фактам систематического совершения насилия в семьях.

Участковые офицеры полиции поставили на профилактический учет 274 человека, совершивших противоправные действия в отношении родных. В подавляющем большинстве это мужчины (93%). Также в отношении троих обидчиков вынесены срочные предписания.

Сообщается, что в ближайшее время в Николаеве заработает мобильная группа полиции по реагированию на факты домашнего насилия «Полина». Также есть мобильное приложение «My Pol», с помощью которого пострадавшие от домашнего насилия в экстренной ситуации смогут вызвать полицию, нажав кнопку SOS на экране своего смартфона.