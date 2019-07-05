В Николаеве прокуратура не предоставила НСРД адвокатам обвиняемых в наркоторговле – суд их оправдал

Фото милиции с обысков В Николаеве суд оправдал двух обвиняемых в наркоторговле, поскольку прокуратура не открыла их адвокатам материалы НСРД, что повлекло за собой признание недопустимыми и других доказательств в уголовном производстве.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Центрального районного суда Николаева.

Согласно позиции стороны обвинения, под контролем правоохранителем с одним из обвиняемых 19 марта 2015 года возле «Сити-Центра» встретился «покупатель» наркотиков. Он передал обвиняемому восемь тысяч гривен, после чего тот сел в автомобиль «Nissan Х-Trail», уехал к подельнику, у которого якобы взял 374,6 грамм каннабиса, и привез наркотики «покупателю».

28 апреля того же года «покупатель» провел еще одну оперативную закупку за восемь тысяч гривен. Мужчина встретился с первым обвиняемым в парке имени 61-го коммунара, а тот после получения денег позвонил подельнику и сообщил о необходимости передать каннабис для продажи. Второй обвиняемый приехал на «Jeep Grand Cherokee» и отдал наркотик для продажи – 155,3 грамма каннабиса.

В тот же день у второго обвиняемого при обыске за местом проживания нашли 28 пакетов и два бутыли с каннабисом общей массой в высушенном состоянии 5,946 килограмм. На следующий день на его участке изъяли еще 20 кустов конопли. Также при обыске нашли переделанный сигнальный пистолет и патроны травматического действия к нему и мелкокалиберную винтовку.

Второму обвиняемому также инкриминировалось нападение на сотрудника милиции при конвоировании после задержания, в результате чего последний получил травмы средней тяжести – перелом руки и ушиб руки.

Обвиняемые не признавали свою вину, ссылались на провокацию правоохранительных органов и недоказанность преступления. Второй обвиняемый также дал пояснение по поводу оружия – он сказал, что его хобби – коллекционирование оружие, поэтому и покупал его. А на охотничье ружье у него есть полученное по закону разрешение.

В то же время суд установил, что прокуратура не рассекретила и не открыла стороне защиты перед передачей обвинения в суд документов негласных следственных (розыскных) действий: протоколы оперативных закупок, видео-, аудиоконтроль за обвиняемыми, прослушки телефонов фигурантов,

Таким образом, суд признал эти доказательства недопустимыми. Кроме того, эти данные НСРД стали поводом для проведения обысков – в итоге и их признали недопустимыми как «плоды ядовитого дерева».

В итоге коллегия судей в составе Светланы Гречаной, Владимира Алейникова и Александра Чулупа полностью оправдала обвиняемых Александра Бучацкого и Сергея Левченко в связи с недоказанностью их вины. Также им отменили меры пресечения в виде залога в 90 тысяч гривен, с возвратом этих денег, и личное обязательство.

Напомним, как в Николаеве суд оправдал обвиняемого в наркоторговле уроженца Кавказа из-за того, что ему не предоставили переводчика.