На Николаевщине будут судить бывшую сотрудницу «Ощадбанка», которая завладела деньгами 11 вкладчиков

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы филиала «Ощадбанка» в Новом Буге, которая завладела 52 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ведущий экономист банка в автоматизированную систему вносила заведомо ложные данные, получала доступ к счетам клиентов и распоряжалась имеющимися на них деньгами по своему усмотрению. С апреля 2018 года по февраль 2019 года она присвоила 52 тысячи гривен со счетов 11 вкладчиков банка, которые даже не знали, что от их имени проводили операции с их деньгами. Женщина снимала средства небольшими частями и рассчитывала на то, что это не будет заметно.

В ходе досудебного расследования женщина частично возместила материальный ущерб в размере 45 тысяч гривен, что является смягчающим обстоятельством.

Напомним, что в Первомайске бывшую сотрудницу «Ощадбанка» за хищение 153 тысяч гривен со счетов клиентов приговорили к условному сроку.