В Швеции из-за конфликта на улице арестовали известного рэпера A$AP Rocky

Поздно вечером 2 июля шведская полиция арестовала американского рэпера A$AP Rocky по подозрению в нападении на человека.

Об этом сообщает «Новое время».

Обладателя Грэмми арестовали после того, как в сети появилось видео, на котором предположительно рэпер толкает человека. На видео, снятом в центре Стокгольма, A$AP Rocky схватил мужчину и толкнул его так, что тот отлетел на пару метров. Во вторник вечером рэпер выступал на фестивале Smash в Стокгольме.

После того, как видео нападения было опубликовано в сети, A$AP Rocky в свою очередь разместил на своей странице в Instagram ответное видео, чтобы показать, что человек, которого он толкнул, на самом деле неоднократно преследует его и его окружение. На видео A$AP Rocky показано, что несколько молодых людей идут за ним несколько кварталов, хотя телохранитель несколько раз просил их прекратить за ними идти.

И телохранитель, и A$AP Rocky неоднократно предупреждают мужчин, что не хотят с ними драться. Но в какой-то момент один из преследователей ударил телохранителя большими наушниками, которые тот бросает на землю.

«Эти нарики – не мои фаны. Мы не знаем этих ребят, и мы не хотели неприятностей. Они шли за нами четыре квартала, и приставали к девушкам, проходившим мимо. Отстаньте от меня», - подписал одно из видео A$AP Rocky.

Окружной суд Стокгольма принял решение арестовать американского рэпера A$AP Rocky. 13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019.

Напомним, что ранее британского рэпера посадили в тюрьму за торговлю кокаином.