В Одессе штабист ВМС вымогал $8,6 тысячи от двух военных, которые хотели поехать миротворцами в Конго

В Одессе задержали служащего 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба Командования ВМС Украины, который подозревается в вымогательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.

Также в задержании принимали участие одесская полиция, Главное управление Военной контрразведки и спецназ СБУ «Альфа». Подозреваемого задержали после передачи взятки.

«Чиновник требовал и получил от двух военнослужащих неправомерную выгоду на общую сумму 8,6 тысячи долларов США за принятие мер по включению их в списки военнослужащих, которые будут привлечены к миротворческой операции в Демократической Республике Конго», - сообщили в военной прокуратуре.

Напомним, что ранее в Одессе задержали оперативника, который вымогал 1400 долларов от «хозяйки борделей».