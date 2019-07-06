СБУ расследует дело, куда потерялась флешка с секретными документами по проекту «Стена»

Служба безопасности Украины с января расследует потерю флешки с секретной информацией по инженерно-техническому заграждению «Стена», которое строится на границе с Россией.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает «theБабель».

Указано, что СБУ начала уголовное производство по части 1 статьи 329 («Потеря документов, содержащих гостайну»). Носитель при неизвестных обстоятельствах потерял Алексей Пегасин – директор компании-подрядчика «Каунт Групп», которая участвует в строительстве. На носителе находился документ «Рабочий проект Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)».

Отмечается, что этот документ существует в пяти экземплярах. Один находится в проектном институте СБУ, два в 1-м отдельном отделе капитального строительства Госпогранслужбы, еще два были у Пегасина.

Ранее, САП направила в суд дело о хищении 16,6 миллиона гривен при строительстве «Стены» на границе с Россией. Обвинения предъявлены трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам.

Идея о создании инженерно-технических заграждений на границе с РФ появилась еще в 2014 году, во времена премьерства Арсения Яценюка. На данный момент проект «Стена», он же «Европейский вал», предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов на границе с Россией (строительство идет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях). Общая протяженность заграждений составит более 2 тысяч километров. Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что крайний срок реализации проекта «Стена» - 2021 год.