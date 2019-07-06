Адвокат экс-начальника УМВД Николаева, оправданного по делу о «разгоне» Майдана, намерен отсудить моральный ущерб для Шевчука

Адвокат экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука, которого оправдали по делу о «разгоне» Майдана, намерен обращаться с иском в суд о возмещении морального ущерба его подзащитному, а также об открытии уголовного производства в отношении прокуроров по делу.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал адвокат Шевчука Владимир Тимошин.

Как известно, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой, якобы, пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение. А 5 июля судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная вынесла Шевчуку оправдательный приговор.

– Все были свидетелями того, что четыре года тянулся процесс. Уже однажды суд вынес оправдательный приговор, однако, к счастью, эта власть уже уходит, мы с ней попрощаемся, им надо было все для того, чтобы сделать картинку, что начальник милиции разгонял Майдан, поэтому они предприняли все меры, чтобы апелляционный суд отменил приговор и вернул на новое рассмотрение. Опять два года рассмотрения, человек мучился. Мы все понимаем, что это такое, когда человек находится под судом. Наконец-то мы сегодня получили правильное решение. Все, что происходило, это пример фальсификации правоохранительной системы уходящей власти, – прокомментировал решение суда Тимошин.

Также после вступления приговора в силу Тимошин намерен привлечь к ответственности группу прокуроров в данном уголовном производстве из-за превышения ними полномочий и злоупотребления властью.

– Как только приговор вступит в законную силу, мы будем подавать иск к государству Украины о возмещении ущерба, и на открытие уголовного производства по факту злоупотребления властью и превышения полномочий, – сказал он.

Что касается заказчиков данного дела, то он напомнил, что это были экс-глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков, а также его на тот момент заместительница Оксана Янишевская.