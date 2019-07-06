Под Днепром задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки – о пропаже ребенка родители сообщили только спустя неделю

В пятницу, 5 июля, в Днепропетровской области оперативники задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки. Родители обратились в полицию спустя несколько дней после ее исчезновения.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Аброськин отметил, что 24-летний мужчина уже ранее был судим. Сотрудникам полиции он указал место, где убил ребенка – там же во время проведения неотложных следственных действий был найден и труп девочки.
«Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков», – написал замглавы Нацполиции.
Отметим, что в полиции ранее сообщали, что девочка ушла из дома еще 23 июня.
«Информатор» со ссылкой на начальника отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анны Карпеченковой, сообщает, что труп ребенка найден в районе села Миролюбовка.
«Девочку нашли без признаков жизни. В селе Миролюбовка. Там, где она и прожила свои короткие 13 лет», — оповестила Карпеченкова.
Предварительно, круг знакомых у девочки был в разы старше нее по возрасту, которые вели асоциальный образ жизни.
«Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали», — написала Анна Карпеченкова.
Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.
Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».
По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.
Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.