Под Днепром задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки – о пропаже ребенка родители сообщили только спустя неделю

В пятницу, 5 июля, в Днепропетровской области оперативники задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки. Родители обратились в полицию спустя несколько дней после ее исчезновения.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин отметил, что 24-летний мужчина уже ранее был судим. Сотрудникам полиции он указал место, где убил ребенка – там же во время проведения неотложных следственных действий был найден и труп девочки.

«Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков», – написал замглавы Нацполиции.

Отметим, что в полиции ранее сообщали, что девочка ушла из дома еще 23 июня.

«Информатор» со ссылкой на начальника отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анны Карпеченковой, сообщает, что труп ребенка найден в районе села Миролюбовка.

«Девочку нашли без признаков жизни. В селе Миролюбовка. Там, где она и прожила свои короткие 13 лет», — оповестила Карпеченкова.

Предварительно, круг знакомых у девочки был в разы старше нее по возрасту, которые вели асоциальный образ жизни.

«Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали», — написала Анна Карпеченкова.