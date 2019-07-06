СБУ удалила свои заявления, что вице-премьер воровал бюджетные деньги в Виннице

Служба безопасности Украины удалила публикации о схеме хищения бюджетных денег, которую организовал один из вице-премьеров Украины.

Как известно, вечером 5 июля в спецслужбе заявили, что сотрудники СБУ выявили схему присвоения средств государственного и местных бюджетов, к которой причастны чиновники коммунальных предприятий Винницкой области, и которую организовал один из вице-премьер-министров Украины. По версии СБУ высокопоставленный чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

Отметим, что в правительстве Владимира Гройсмана вице-премьерами являются Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

При этом родом из Винницкой области – вице-премьер Кистион. В 2008-2011 годах он был заместителем Винницкого городского головы, в 2011-2014 годах – первым заместителем Винницкого городского головы.

Напомним, что ранее в Виннице задержали чиновника ОГА во время получения «отката» ₴180 тысяч.