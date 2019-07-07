В Ливии за вмешательство в выборы арестовали двух россиян

В Ливии по обвинению в попытке оказать влияние на предстоящие всеобщие выборы арестованы двое россиян.

Об этом сообщило агентство «Bloomberg», передает «Левый берег».

Один из задержанных – политтехнолог Максим Шугалей, по данным СМИ, связанный с российским бизнесменом и «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

Граждане России попали под стражу еще в мае и являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Представители организации уверяют, что ее сотрудники занимались исключительно наблюдением за ситуацией в стране.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи сообщила, что задержанные пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Третий подозреваемый же успел покинуть страну до того, как был совершена операция ливийских спецслужб.

53-летний петербургский политтехнолог Максим Шугалей по данным СМИ работал на президентских выборах в Мадагаскаре в интересах российского бизнесмена Евгения Пригожина. Второй задержанный – Самер Хасан Суэйфан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

До начала работы в Африке Шугалей помогал кандидатам на региональных выборах в России. Среди его клиентов были кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Он сам несколько раз выдвигался в депутаты, но ни разу не побеждал на выборах.

«Фонд защиты национальных ценностей», в котором работают двое россиян, подтвердил их задержание и заявил, что «сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране» и «не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии».

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи - правительство национального согласия.

ООН предлагала весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, однако точная дата их проведения не назначена до сих пор.

Напомним, что отчеты о вмешательстве России в выборы США начнут публиковать в начале июля.