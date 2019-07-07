В Норвегии экс-министра осудили на пять лет тюрьмы за сексуальное насилие над беженцами

Экс-министра Норвегии Свейн Людвигсен приговорили к пяти годам тюремного заключения за сексуальное насилие над тремя просителями убежища.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

72-летний Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своим положением губернатора региона и использовании уязвимого положения трех молодых людей. События происходили в Тромсе в период с 2011 по 2017 год.

Мужчины, которым сейчас 25, 26 и 34 года, сообщили суду, что впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором и он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги.

По их словам, насилие имело место в загородном доме Людвигсена, в гостиничных номерах и в его кабинете.

Одному в то время было всего 17 лет, в то время как у другого было «легкое умственное расстройство».

Людвигсен также должен возместить ущерб мужчинам на общую сумму 743 тысяч норвежских крон (87 тысяч долларов США).

Во время суда бывший политик признался, что занимался сексом с одним из мужчин, но сказал, что это было по согласию. Он также признался, что лгал полиции по этому поводу. Однако он отрицал, что занимался сексом с двумя другими мужчинами.

Напомним, как в России журналист обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах.