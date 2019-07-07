В Польше в подпольном цехе по производству сигарет задержали 12 украинцев

В Польше в Силезском воеводстве в результате ликвидации деятельности подпольного цеха по производству табачных изделий задержали 12 граждан Украины.

Об этом сообщает «Польское Радио».

В ходе спецоперации изъято почти шесть миллионов сигарет и более двух тонн табака. Убытки государства оценили более чем в 1,9 миллиона евро.

Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

«В одном из частных домовладений была обнаружена линия по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Также обнаружено большое количество готовых сигарет и табака и склад, где было несколько килограммов табака», - говорится в сообщении.

Во время операции правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет: двухполяков и двенадцать граждан Украины. У задержанных украинцев были действительные документы, легальные для пребывания в Польше.

Напомним, как СБУ совместно с британскими службами задержали банду контрабандистов, переправлявших сигареты в ЕС.