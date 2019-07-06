Зеленский и Богдан считают, что СБУ должна расследовать «мусорную блокаду» Львова

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Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Богдан считают, что СБУ должна расследовать «мусорную блокаду» Львова в 2016 году.

Об этом шла речь на представлении нового председателя Львовской ОГА, передает «Интерфакс-Украина».

– Я уже озвучивал, что бывший Президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Согласно нему блокаду должны были снять, если фракция «Самопомощь» в парламенте займет другую позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот заговор не пошел принципиально, - сказал мэр Львова Садовый.

Зеленский и Богдан предложили мэру Львова озвучить конкретные фамилии организаторов «мусорной блокады».

– Мы как раз привезли главу Службы безопасности Украины и хотим услышать конкретные фамилии людей из исполнительной власти и местных властей, которые способствовали этому давлению, - подчеркнул Зеленский.

Садовый на это ответил, что готов работать со следствием.

– Если соответствующие дела будут открыты, то Львовский горсовет предоставит всю необходимую информацию, потому что для меня важны объективность и честный результат, - заверил он.

После этого Богдан отметил, что высказывания Садового можно считать заявлением о преступлении.

– Это экологическая безопасность государства, экологическая безопасность целого города, санитарная безопасность граждан. Такое заявление о преступлении следует внести в ЕРДР, и думаю, что Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения и соответствующие должностные лица, - заявил он.

Богдан отметил, что «если было нарушение трудовой дисциплины, то на основании этих данных уволить, а тех, кто непосредственно давал и выполнял незаконные указания, надо привлечь к ответственности».

Как известно, 30 мая 2016 года на Грибовической свалке под Львовом произошел обвал с высоты около 90 метров. По предварительным данным, под завалами оказались четверо людей, один из которых является работником коммунального предприятия. На следующий день, 31 мая, в ходе спасательно-поисковых работ были обнаружены тела трех человек. 

После происшествия на полигоне ТБО под Львовом городской глава Киева  Виталий Кличко заявил о предоставлении временной помощи в решении проблемы с мусором во Львове. А на Киевщине недовольные местные жители заблокировали грузовики с мусором со Львова. Позже, в начале августа в Киеве прекратили принимать львовский мусор.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич в 2016 году подписал распоряжение о приеме мусора из Львова на николаевском полигоне для захоронения твердых бытовых отходов. Позже, мэр назвал это временной мерой.  13 сентября из-за протестов Николаев остановил прием львовского мусора.

Также стоит напомнить, как вечером 1 мая 2019 года, на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. В частности, 4 мая, стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

6 мая, неизвестные совершили поджог на николаевском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном возле микрорайона Большая Корениха и села Весняное. Также, полиция задержала двух ромов, которые проникли на закрытую территорию, а также отобрала ребенка для поиска его опекунов.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич обратился к правоохранительным органам с просьбой ликвидировать незаконное поселения лиц ромской национальности возле полигона твердых бытовых отходов.

Также, 6 мая, на выездном заседании комиссии по вопросам ЖКХ на полигон двое депутатов и чиновники пришли к тому, что необходимо больше осветить свалку, увеличить посты охраны по периметру полигона, устранить дыры в заборе, заняться вопросом финансирования сортировочной линии, а также установкой камер видеонаблюдения по всему периметру. Однако, так как из комиссии по вопросам ЖКХ присутствовали лишь два ее члена – Алексей Лепишев и Александр Гусев, комиссия была не уполномочена принимать решения, поэтому на сегодняшнем заседании, 7 мая, главные моменты должны были донести до остальных членов комиссии и принять окончательное решение.

При этом, 7 мая, комиссия по вопросам ЖКХ так и не рассмотрела вопрос связанный с городским полигоном твердых бытовых отходов - его даже не внесли в повестку дня. Стоит отметить, что депутат Олег Солтыс интересовался, зачем «переливать из пустого в порожнее», если в среду, 8 мая, депутаты трех комиссий: по вопросам ЖКХ, законности и бюджета соберутся на совместное совещание ради вопроса по полигону ТБО. 

В среду, 8 мая, в Николаевской мэрии не состоялось запланированное совещание трех комиссий - по вопросам ЖКХ, законности и бюджета, которая должна была принять решение касательно функционирования полигона ТБО, где недавно из-за обвала мусора погиб ребенок.

Также, в Николаеве, в заборе вокруг полигона твердых бытовых отходов обнаружены новые дыры и подкопы.

23 мая, в Николаевском городском совете состоялось совместное совещание трех комиссий – по вопросам бюджета, законности и ЖКХ, в ходе которой депутаты отчитали чиновников и дали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, смогут решить вопрос с появлением дыр и подкопов под забором вокруг свалки, и появлением посторонних лиц на территории.  Стоит отметить, что за все время заседания, никто из депутатов или чиновников не поднял вопрос касательно строительства мусороперерабатывающего завода, или строительства сортировочной линии.

Тарас Леонтян

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