Вице-премьер-министр Кистион назвал «политическим заказом» обвинения СБУ в организации хищения средств

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, назвал «политическим заказом» обвинения со стороны СБУ в организации ним схемы по хищению бюджетных средств.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, вечером 5 июля в спецслужбе заявили, что сотрудники СБУ выявили схему присвоения средств государственного и местных бюджетов, к которой причастны чиновники коммунальных предприятий Винницкой области, и которую организовал один из вице-премьер-министров Украины. По версии СБУ высокопоставленный чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Однако позже Служба безопасности Украины удалила публикации о схеме хищения бюджетных денег, которую организовал один из вице-премьеров Украины.

«Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще предназначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось!!!» – пишет он.

Кистион предполагает, что это сделано с целью убрать его из предвыборного поля, «учитывая высокие шансы пройти в новый парламент». Он считает, что это не нравится парламентариям от бывшего БПП.

«Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в социальных сетях новости о несколько странной ситуации распространяются через паблик под грифом «Реклама», а на подогреве работает целая армия ботов», – пишет вице-премьер.

«Равняться умом не захотели. Прибегли к самому простому, но аморальный метода - черного пиара и запугивания членов моей семьи», – отметил он.

Вице-премьер-министр обратился к СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы.

«А своим политическим оппонентам из округа шлю большой привет: не дождетесь!!! Я сильный духом и морально устойчив. Я вдохновлен чрезвычайно большой и теплой поддержкой избирателей 11 округа. Поэтому победа будет за мной!» – подытожил он.

Отметим, что в правительстве Владимира Гройсмана вице-премьерами являются Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Геннадий Зубко.

При этом родом из Винницкой области – вице-премьер Кистион. В 2008-2011 годах он был заместителем Винницкого городского головы, в 2011-2014 годах – первым заместителем Винницкого городского головы.