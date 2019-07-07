В Николаеве суд отправил в СИЗО женщину, зарезавшую своего сожителя в будке грузовика во время пьянки

В четверг, 4 июля, Ленинский районный суд избрал меру пресечения женщине, которая подозревается в убийстве своего сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Витовском районе в поселке Воскресенск 3 июня женщина зарезала своего сожителя во время пьянки в будке грузовика. Выяснилось, что накануне вечером пара сожителей, мужчина и женщина, пришли к знакомому работнику стоянки. Они вместе распивали алкоголь внутри грузового авто. В какой-то момент на почве прошлых обид супруги начали ссориться. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине около девяти ударов ножом область шеи, живота и груди. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленница вызвала полицию.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца.

Стоит отметить, что задержанная ранее уже наносила телесные повреждения своему сожителю. Производство о нанесении телесных повреждений средней тяжести сейчас слушается в суде.

Напомним, как в Николаеве во время застолья женщина зарезала бывшего мужа, который пришел к ней в гости.