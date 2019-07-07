В Польше суд приговорил к трем годам тюрьмы чиновника Министерства энергии за шпионаж в пользу российской разведки ГРУ

Бывший чиновник Министерства экономики и министерства энергии Польши приговорен к трем годам заключения за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщает «Польское радио».

На основании материала, собранного Агентством внутренней безопасности, бывший чиновник обвинен в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

«Мужчина работал в польском Министерстве экономики, а после - в Министерстве энергии. В течение этого времени он поддерживал контакты с офицером ГРУ. Как установлено, Марек В. предоставил российской стороне информацию об энергетической безопасности, которую получил во время работы в государственном секторе. Также он помог создать характеристику лиц, занятых в ведомстве, которыми интересовались в ГРУ», - говорится в сообщении.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы и запретил занимать должности в государственной администрации в течение 10 лет.

Напомним, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. Он передавал служебную информацию 73-го Морского Центра сотрудникам Разведывательного центра Генштаба РФ.

Очаковский горрайонный суд Николаевской области утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в государственной измене экс-начальника 84-арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрия Ломако, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.