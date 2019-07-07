В Киеве в хаотичной перестрелке пострадал мужчина

В воскресенье, 7 июля, в Киеве во дворе жилого дома произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после того, как повздорил со своими знакомыми. В результате происшествия один человек был ранен.

Об этом сообщает «Информатор» с места происшествия.

Как сообщили изданию очевидцы, в одной из квартир жилого дома проходило застолье, которое после переросло в конфликт. «На разборки» во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В результате перепалки, мужчине были выдвинуты какие-то претензии со стороны парней, в результате чего тот достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

Мужчина полностью опустошил одну обойму, перезарядил оружие, и начал хаотично стрелять снова. В результате пострадал один из парней, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Завидев полицейских, большая часть компании решила забежать обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия «скорой» увез друг на машине.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Напомним, в Николаеве группа молодчиков стала стрелять по парням, забросавшим краской билборд с кандидатом Козырем. А до этого Николаевского девятиклассника суд отправил под надзор матери после того, как он попался патрульным за рулем автомобиля с коноплей и переделанным пистолетом, который дал ему отец.