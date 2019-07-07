Нападение на «Вашу готівочку» в Одессе: Спецназ полиции взял штурмом здание и освободил заложниц

В воскресение, 7 июля, неизвестный в Одессе взял в заложники сотрудницу кредитного учреждения, расположенного на улице Черноморского Казачества.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

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14:07 Как сообщает «Думская», нападавший оказался 25-летним уроженцем Одесской области. Он зашел в заведение, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

13:44 Спецподразделение полиции КОРД в результате спецоперации освободило заложниц (как оказалось, их было двое).

Во время передачи воды и лекарств для женщин (одной стало плохо) спецназ совершил штурм, в результате которого злоумышленник был задержан. Заложницы не пострадали.

13:36 По информации «Преступности.НЕТ» от собственных источников в полиции, злоумышленник требует миллион долларов. Он вооружен ножом.

Что касается информации об убийстве охранника, то она не нашла своего подтверждения. В учреждении находятся только преступник и его заложница.

13:29 В переговорах со злоумышленником, который взял в заложники сотрудницу кредитного учреждения, участвует мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщили «Думская» со ссылкой на источники в полиции, мэр предложил выпустить заложницу в обмен на себя.

13:18 Как сообщает издание «ОдессаNews», заложница была взята во время попытки ограбления здания микрокредитов «Ваша Готівочка» на Черноморского казачества 3. При этом был убит охранник финучреждения.

По информации Odessa.online, неизвестный закрылся в помещении учреждения быстрых кредитов на Черноморского Казачества, 3 с заложницей. Он приставил к горлу девушки нож.

13:16 На месте происшествия руководство полиции области во главе с генералом полиции Олегом Бехом, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.

Введен план «Гром». Здание оцеплено спецназом полиции. Со злоумышленником ведутся переговоры.

Как сообщает издание «Думская», заложницу удерживают в учреждении «Готiвочка».

Напомним о задержании мелитопольца, взявшего в заложники сотрудницу зала игровых автоматов. А в 2017 году, захвативший заложников в «Укрпочте» террорист ранее баллотировался в мэры Харькова.