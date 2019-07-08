«Это всем известно!» – глава ГПСУ во время визита Зеленского на Закарпатье заявил о контроле «Офиса Грановского» над контрабандой

Александр Грановский Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил о том, что контрабанду на Закарпатье контролирует так называемый «Офис Грановского», и это всем известно.

Об этом шла речь в ходе рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского на Закарпатье.

- Я не единожды указывал на существование схемы «итальянских посылок» и меня не было услышано. Я направил к вам резерв начальника регионального управления, меня снова не услышали и продолжили «играться» этой схемой, – обратился Дейнеко к присутсвующим зале представителям местной таможни и пограничной службы.

– А сколько функционировала схема офиса в пункте пропуска «Порубное». А сколько выехало грузовых автомобилей с сигаретами под «офис Грановского». Или это неизвестно? А сколько было задержано румынскими коллегами? Или это также неизвестно? Это всем известно. Коллеги, давайте не будем притворяться, что мы все прилетели с разных планет. Мы все живем на планете Земля, в государстве Украина. Давайте работать на благо нашей страны. Давайте прекратим эту позорную схему контрабанды. Давайте будем наполнять наш государственный бюджет. Давайте создадим равные условия нашим предприятиям. Мы убиваем конкуренцию в нашем государстве, – добавил он.

Стоит отметить, что о причастности скандального соратника экс-Президента Украины Петра Порошенко Александра Грановского СМИ сообщали и ранее. Ему отводится роль «смотрящего» за «Офисом» – так называемым «мозговым центром» по контролю и координации контрабанды во всей стране. Представительства «Офиса» существуют во многих крупных городах Украины. Во времена президентства Виктора Януковича «Офис» был создан и контролировался его сыном Александром, который в определенных кругах был известен как «Саша-Стоматолог». В схеме были задействованы как экс-чиновники, так и действующие госслужащие.

Также в СМИ Александра Грановского называли «смотрящим за судами» от Петра Порошенко.