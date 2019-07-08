Жителя Запорожья оштрафовали на ₴8,5 тысяч за отправку зараженного файла через Telegram

Иллюстрация Украинца засудили за передачу вируса через мессенджер Telegram. Его оштрафовали на 8,5 тысяч гривен. Приговор был обнародован 4 июля.

Об этом сообщает издание «InternetUA» со ссылкой на приговор Ленинского районного суда Запорожья.

Согласно приговору, примерно в августе - сентябре 2018 года, у обвиняемого «возник умысел на распространение вредоносного программного средства, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)». Для этого он решил использовать ранее приобретенное им у неустановленного следствием лица вредоносное программное обеспечение.

Как выяснило следствие, данное ПО обладает функционалом для получения логинов и паролей, сохраненных пользователем удаленного компьютера в браузерах, мессенджерах и кошельках криптовалют.

18 февраля, в ходе общения с некоторым пользователем обвиняемый передал ему зараженный файл. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 361-1 УК Украины, как распространение вредных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров).

После завершения досудебного расследования между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности. Исходя из содержания данного соглашения, подозреваемый безоговорочно полностью признал свою виновность в совершении указанного преступления и обязался безоговорочно признать обвинения в судебном производстве. Стороны также согласовали наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен.

Суд сделку утвердил.

Напомним историю, где в США городской совет в городе Ривьера-Бич (штат Флорида) 19 июня единогласно проголосовал за то, чтобы оплатить требования хакеров, которые взяли под контроль компьютерную систему города и заблокировали доступ к хранимым данным.