«Угрожал электрошокером и связал»: В Николаеве неизвестный ворвался в квартиру пенсионерки и отобрал технику

Ночью в понедельник, 8 июля, в Ингульском районе Николаева мужчина совершил разбойное нападение на квартиру, в которой живет пенсионерка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполици и в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратилась 58-летняя женщина с сообщением о том, что около 00:30 неизвестный мужчина проник в ее квартиру по улице Казарского. Угрожая физической расправой и применением электрошокера, злоумышленник связал ее и отобрал два мобильных телефона, планшет и 400 гривен.

После того, как нападающий ушел, потерпевшая смогла освободиться и сообщить о случившемся полицию.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств нападения, а оперативные сотрудники принимают меры по установлению и задержанию злоумышленника.

«Полиция обращается к гражданам, которые владеют какой-либо полезной для следствия информацией, сообщить ее в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 102», – рассказали в полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине неизвестные напали на дом фермера – сильно избили главу семейства, забрали деньги и ювелирные изделия.