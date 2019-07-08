В США задержали миллиардера, которого подозревают в торговле людьми

В США 6 июля в аэропорту Нью-Джерси задержали американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ему предъявили обвинения в торговле людьми – полиция подозревает миллиардера в продаже несовершеннолетних в секс-рабство.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «The New York Times».

Это не первый случай, когда Эпштейн сталкивается с подобными обвинениями. В 2008 году он признал себя виновным в том, что платил десяткам девушек за «сексуальный массаж», который порой заканчивался сексом. В ходе расследования было установлено, что некоторым девушкам было по 14-15 лет. По данным СМИ, Эпштейна задержали на фоне повторного рассмотрения дела.

В прошлый раз миллиардер пошёл на сделку со следствием, провёл в тюрьме около 13 месяцев и выплатил компенсацию пострадавшим. Дело тогда вызвало общественный резонанс и недовольство мягким приговором. До разбирательства Эпштейн дружил с Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю.

Напомним, что ранее в Норвегии экс-министра осудили на пять лет тюрьмы за сексуальное насилие над беженцами.