В Гааге за военные преступления осудили лидера африканских повстанцев по прозвищу «Терминатор»

Международный уголовный суд в Гааге признал бывшего конголезского лидера повстанцев Боско Нтаганда виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на ВВС.

В частности, Нтаганду обвиняется в убийствах, изнасиловании и вербовке детей в незаконные вооруженные формирования во время конфликта на востоке Демократической республики Конго в 2002-2003 годах. Сообщается, что защита Боско Нтаганда настаивала на том, что экс-лидер повстанцев сам был жертвой, поскольку еще ребенком его завербовали боевики.

Боско Нтаганда, известный по прозвищу «Терминатор», служил в армиях Руанды и Демократической республики Конго, а в 2012 году возглавил мятеж в конголезской армии и участвовал в создании новой повстанческой группировки M23. Нтаганда сам сдался властям в 2013 году, придя в посольство США в Демократической республике Конго.

Напомним, что ранее Гаагский суд приговорил к пожизненному заключению лидера боснийских сербов Караджича, виновного в геноциде.