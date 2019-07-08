В Хмельницком на 8 лет осудили женщину, сдававшую своих детей в «аренду» попрошайкам

В Хмельницком, в 2018 году, горе-мать «сдавала в аренду» своих несовершеннолетних детей для попрошайничества. Её задержали во время получения денежного вознаграждения за указанное преступление. Сегодня её засудили на 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Нацполиция Хмельницкой области.

Женщина была задержана еще в августе 2018 года. 32-летняя уроженка Винницкой области согласилась за денежного вознаграждение «сдать в аренду» двух своих детей. Сначала на 3 дня, а потом с продолжением соглашения. Дети участвовали в попрошайничестве в соседней области.

Пострадавшим детям – 2 и 6 лет. Мать получала за их работу 15 тысяч гривен. К тому же, она написала расписку о том, что добровольно передаёт детей и никаких претензий не имеет. Детям она сообщила, что отправляет их в детский лагерь.

Недавно Хмельницкий районный суд закончил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, и приговорил ее к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним про резонансный случай в Одесской области. Там, в Арцизском районе 9-летняя девочка и её 8-летний брат самостоятельно пришли в участок полиции и попросили забрать их от мамы с отчимом, а после устроить в интернат. Они назвали свой дом «адом».