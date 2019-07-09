На Николаевщине 24-летний мужчина затянул в кусты и изнасиловал несовершеннолетнюю среди дня – его разыскивает полиция

В Николаевской области мужчина затянул в кусты и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как отметил Аброськин, всего за сутки, 8 июля, в Украине зарегистрировано четыре случая половых преступлений в отношении детей – один из них на территории Николаевской области.

24-летний мужчина затянул в кусты и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку среди дня. На данный момент его личность установлена, однако он скрылся с места своего проживания – теперь его разыскивает полиция.

Кроме этого, преступления такого характера зарегистрированы во Львовской, Тернопольской, Винницкой областях.

«Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан».

«Тернопольская область. Мужчина, 1964 г.р., развращал мальчика 2010 г.р., и девочку, 2012 г.р. Подозреваемый при опросе подтвердил свои действия по развращению детей».

«Винницкая область. Психически больной, 1954 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан».

«Прекратить издевательство над нашими детьми возможно, но нужно действовать, а не наблюдать», – подытожил Аброськин.

Напомним, что на Николаевщине 15-летний подросток подозревается в изнасиловании своей 8-летней родственницы.

Также ранее сообщалось, что петиция о создании реестра педофилов и химической кастрации собрала необходимое количество подписей.