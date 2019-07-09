ГБР расследует производство о захвате военными в Очакове помещения, который арендовал ландшафтный парк – экологи заявили об ущербе на ₴351 тысячу

В Николаеве территориальное управление ГБР расследует возможное превышение военнослужащими полномочий при выселении из помещения коммунального учреждения «Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса» и выясняет причиненный такими действиями ущерб.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Заводского районного суда Николаева.

Как известно, директор ландшафтного парка Зиновий Петрович обвинял начальника Очаковского военно-морского гарнизона Виталия Харченко в том, что 17 декабря 2018 года под его руководством военнослужащие с автоматами и в бронежилетах приехали к офису РПЛ, вломились в помещение и похитили их имущество. Отметим, что Харченко также является депутатом Очаковского горсовета.

Мэр Очакова Сергей Бычков тогда пояснил, что КУ «Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса» уже истек срок аренды этого помещения, которое находится в коммунальной городской собственности, но его так и не освободили. По словам мэра, о предстоящем выселении РЛП, а коммунальщики вошли в помещение, описали все имущество, погрузили в грузовой автомобиль, который в помощь предоставили военнослужащие, и вывезли на хранение. Бычков отмечал, что это имущество работники парка могут свободно забрать в удобное для них время. В ОГА и командовании ВМС тогда поддержали действия военнослужащих.

Уголовное производство от 21 декабря, которое расследует Госбюро расследований, квалифицировали по части 5 статьи 426-1, то есть превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения

«Проникновение в помещение офиса и экокласса РЛП произошло путем взлома замков на 7 дверях. Еще десять военнослужащих занимались выносом и погрузкой на три военные грузовые автомобили имущества парка. Также военными похищены бухгалтерская, кадровая и канцелярская документацию, архив за 25 лет деятельности парка, наглядные естественные и исторические экспонаты, которые использовались в экообразовательной работе. В результате захвата помещения, разрушено офис и экообразовательной класс и открыто похищено имущество, оборудование и документация РЛП стоимостью более 351 тысяч», – сказано в документе.

При этом следователь ГБР просил суд и получил разрешение привлечь эксперта, который должен установить предназначение имущества, его реальную стоимость и причиненный ущерб.