ГБР опубликовало аудиозаписи, которые доказывают, что чиновники Минобороны сознательно закупили бракованные бронежилеты

В Государственном бюро расследований опубликовали фрагменты аудиозаписей высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Соответствующее видео опубликовано на официальном канале ГБР на YouTube.

Как известно, ГБР расследует дело о бронежилетах и провело обыски у Бирюкова, николаевского генерала Марченко и замминистра обороны. Расследуются закупки: 20 тысяч бронежилетов – во время оперативных действий выявлены бронежилеты, которые простреливаются; 100 тысяч комплектов военной формы, не соответствующей техническим требованиям; 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для Вооруженных сил Украины (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы).

В ГБР акцентировали, что бронежилет Корсар М3с 1-го класса не должен простреливаться в различных условиях, однако во время проведения следственных действий бронежилет этого типа не выдержал соответствующие баллистические испытания. Такие же бронежилеты, но 4-го класса защиты, также их не выдержали.

Также в ведомстве заявили, что во время следственных действий было задокументировано, что высокопоставленные чиновники знали о том, что жилеты простреливаются, но все равно приняли продукцию производителя. По версии следствия, общая сумма ущерба, нанесенного государству такими действиями, составляет 100 миллионов гривен.

«Высокопоставленные чиновники осознавали негативные последствия для военных в случае использования этих бронежилетов», – сообщили в ГБР.

Госбюро опубликовало аудиофрагмент разговора между руководством структурного подразделения Минобороны по поводу несоответствия бронежилетов, которые поставляет производитель, датированный 3 апреля 2019 года.

В этот же день состоялся разговор двоих из вышеуказанных руководителей, которые обсуждали действия подчиненных по проверке бронежилетов.

Следующая беседа между тремя руководителями зафиксирована 11 апреля – тогда они обговаривали закупку бронежилетов, которые не соответствуют техническим условиям.

Несколько позже, 23 апреля, начальство общалось с руководителем отдела и юристом о том, что бронежилеты пробиваются и о том, каким образом их изготовляют и как проводят испытания. И в этот же день они обсуждали проведение неофициального тестирования бронежилетов.

На следующий день, 24 апреля, они уже обсудили результаты испытания, которые оказались негативными.

Напомним, что в рамках этого уголовного производства проводился обыск и у кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» и советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.