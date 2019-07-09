Троих работников вознесенской лаборатории оштрафовали по ₴10,2 тысяч за вымогательство взятки при прохождении осмотра

Троих работников микробиологической лаборатории Вознесенского горрайонного отдела лабораторных исследований за вымогательство семи тысяч гривен взятки от гражданина по сделке приговорили к штрафам по 10 тысяч 200 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, работников лаборатории за вымогательство денег с гражданина, который проходил обязательный профилактический медицинский осмотр, задержали 24 мая.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве прокуратура направила в суд по части 4 статьи 354 Уголовного кодекса Украины («Получение работниками предприятия, учреждения или организации, которые не являются должностными лицами неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору и сопряженное с вымогательством»).

8 июля 2019 приговором суда утверждено соглашение о признании виновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления и назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч 200 гривен каждому.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали заведующего лабораторией Минздрава, вымогавшего у предпринимателя 4 тысячи гривен.