СМИ сообщили, что детективы НАБУ задержали главу Фонда Госимущества Трубарова – в ведомстве не подтвердили и не опровергли

Виталий Трубаров Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Кабинете министров.

«Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан», - сообщил источник.

В то же время, как пишет «Радио Свобода», в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины не отрицали, но и не опровергли сообщение в СМИ о возможном задержании детективами ведомства Виталия Трубарова.

«Мы должны спросить всех, кто непосредственно осуществляет расследование, это детективы. И, если они дадут согласие, мы обязательно сообщим», - сообщили в пресс-службе НАБУ.

В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко на свей странице в Facebook данное заявление опроверг и опубликовал фотографию с заседания Кабмина, на которой присутствует и сам Трубаров.

«Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров ... Хм ... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета присутствует? Голограмма ?? Нэ ??» - написал он.

Напомним, что в ноябре 2017 года, как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, главе Фонда госимущества Украины Виталию Трубарову подготовили подозрение по делу о незаконной приватизации. Речь идет о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Минагрополитики.