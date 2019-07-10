Николаевец возмутился, что на базе отдыха в Коблево не оказалось медработника, а «скорая» ехала на курорт из Березанки

В Коблево на базе отдыха «Радуга» не оказалось медицинского работника, чтобы помочь отдыхающей, которой стало плохо. «Скорая» к женщине ехала из Березанки и прибыла почти через полтора часа.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал николаевец Виктор, брат этой женщины.

У женщины повышенное давление. Перед тем, как поселиться на базу, отдыхающие уточнили у администрации, нет ли проблем с медицинской помощью. Их заверили, что нет никаких проблем, и при необходимости помощь будет оказана быстро.

«Сестра постоянно принимает препараты от давления, которые ей назначили, но иногда давление повышается так, что приходится вызывать «скорую». К сожалению, это произошло на четвертый день отдыха. Я обратился к администратору базы с просьбой прислать врача. Но, как выяснилось, ни медпункта, ни медиков на базе нет. Хотя, насколько мне известно, медработник должен быть на каждой базе».

«Администратор сказала, чтобы мы вызвали «скорую». Я позвонил на 103, сделал вызов, прошел час, но так никто и не приехал. За это время сестре стало хуже, таблетки не помогали. Я снова позвонил на 103 и спросил, почему так долго нет «скорой», и где она сейчас находится? Мне ответили, что много вызовов, ждите своей очереди. Через минут 25 после звонка «скорая» приехала. Помощь оказали профессионально, состояние сестры заметно улучшилось. На мой вопрос, почему так долго ехали, я узнал, что «скорой» в Коблево нет, а если вызывают, то она приезжает из Березанки, а это 35-40 км от баз отдыха. И пока едут, может поступить еще несколько вызовов на эту же машину», - сообщил николаевец.

По его словам, в пик сезона в Коблево находится 140-160 тысяч отдыхающих без учета обслуживающего персонала баз и всех остальных, кто находится не на отдыхе.

«У меня вопрос к облздраву: почему такой бардак с медобслуживанием в Коблево? Как такое вообще могло произойти, что на такое огромное количество людей нет ни одной «скорой»? А если человек получит серьезную травму? Инфаркт, инсульт? Даже если сразу же выедут именно к вам, все равно ждать нужно будет долго. Трасса летом всегда перегружена, а кроме того, на самих базах не так легко проехать по причине большого скопления автомобилей на проезжей части, и это также никто не контролирует», - отметил николаевец.

Напомним, что ранее николаевца после посещения пляжа на Намыве забрала «скорая», мужчина наткнулся на трубу в воде и получил серьезные травмы.