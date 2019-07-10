Жителя Казанки приговорили к семи годам тюрьмы за то, что он нанес смертельные травмы своему знакомому

В Николаевской области 44-летнего жителя поселка Казанка приговорили к семи годам тюрьмы за то, что он нанес мужчине смертельные телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагическое событие произошло в ночь на 30 июня 2018 года в одном из домов в Казанке. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес 35-летнему мужчине два удара кулаком в голову, что привело к смерти.

Обвиняемый не признал своей вины, но суд счел доказательства «достаточными и допустимыми» и приговорил его к тюремному сроку. Мужчину осудили за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Напомним, что ранее в Николаеве приговорили к семилетнему тюремному сроку квартирантку, которая задушила хозяйку жилья.