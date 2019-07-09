Замглавы Государственной архивной службы задержали на взятке в 10 тысяч долларов

НАБУ и СБУ 9 июля задержали заместителя председателя Государственной архивной службы за получение 9,8 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Чиновник в обмен на взятку пообещал содействие в трудоустройстве в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости «услуги» - до 9,8 тысячи долларов. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго – в размере 4,8 тысячи долларов чиновника задержали.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что детективы НАБУ якобы задержали главу Фонда Госимущества.