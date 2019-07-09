В Крыму на берег вынесло тело пропавшего бизнесмена – на шее у него была гиря

На одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей.

Об этом сообщает телеканал «ATR».

Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.

- Найденный на берегу в Николаевке – это Рашид Ягъяев. Труп уже разлагался, еле вытащили, - сообщил источник, близкий к семье погибшего.

Также источник отметил, что Рашид Ягъяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне приговорили к тюремным срокам пять крымских татар.