В Крыму на берег вынесло тело пропавшего бизнесмена – на шее у него была гиря

На одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей.
Об этом сообщает телеканал «ATR».
Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.
- Найденный на берегу в Николаевке – это Рашид Ягъяев. Труп уже разлагался, еле вытащили, - сообщил источник, близкий к семье погибшего.
Также источник отметил, что Рашид Ягъяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне приговорили к тюремным срокам пять крымских татар.